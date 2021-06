Nicaragua: dipartimento di Stato Usa condanna arresto oppositore governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La settimana scorsa l'organizzazione degli stati americani (Osa) ha approvato una risoluzione di condanna - passata con 26 voti favorevoli su 34, tra i quali quelli di Stati Uniti, Canada, Colombia, Cile e Perù -, con cui esprime "la grave preoccupazione" per la mancata adozione "delle riforme elettorali in linea con le norme internazionali" che garantiscano che le elezioni presidenziali previste per novembre di quest'anno "siano libere e giuste". L'Osa "condanna" inoltre "l'arresto, la persecuzione e le restrizioni arbitrarie imposte ai pre candidati presidenziali, ai partiti politici, e ai mezzi di comunicazione indipendenti" e chiede "l'immediata liberazione dei precandidati e di tutti i prigionieri politici". La seduta era stata convocata dalle missioni permanenti di Brasile, Canada, Cile, Costa Rica, Stati Uniti, Paraguay e Perù. (segue) (Nys)