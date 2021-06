Cile: governo, somministrazione terza dose vaccino anti-Covid "probabile" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cile sta portando avanti una delle campagne vaccinali più rapide al mondo, tuttavia il Paese non riesce a diminuire in modo equivalente il numero dei contagi. La bassa efficacia del vaccino di Sinovac, sostiene lo studioso, è certamente responsabile dell'incremento dei casi, ma non è il solo fattore da prendere in considerazione. "Da una parte c'è l'alta mobilità che ancora si registra in molte città, cui si aggiunge il fenomeno delle varianti", spiega l'esperto, ed in particolare la grande incidenza della variante brasiliana P.1., ritenuta più contagiosa e potenzialmente più pericolosa per i più giovani. Dall'altra il vaccino di Sinovac, che in Cile copre il 93 per cento delle seconde dosi somministrate, "non è molto potente e il suo effetto si fa sentire solo dopo due dosi e dopo due settimane dalla seconda dose". Un dato, questo, confermato da uno studio dell'Università del Cile pubblicato il 6 aprile, secondo cui il vaccino cinese ha un'efficacia del 54 per cento nel prevenire i contagi nei soggetti che hanno ricevuto entrambe le dosi da almeno due settimane; percentuale che scende al 3 per cento dei soggetti che ne hanno ricevuta solo una. (segue) (Abu)