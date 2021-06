Roma 2021: Cambiamo Lazio, proficuo incontro con Toti e Michetti per rilancio Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è rivelato un grande successo di partecipazione l'incontro col presidente Giovanni Toti e col candidato sindaco Roma 2021 per il centrodestra, Enrico Michetti, a cui hanno preso parte anche parlamentari, dirigenti, quadri locali, amministratori e attivisti di Cambiamo-Coraggio Italia di Roma e Lazio". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale "organizzazione di Cambiamo con Toti", Adriano Palozzi, e il responsabile del comitato promotore regionale Cambiamo Lazio, Mario Abbruzzese. "Insieme a Michetti, abbiamo parlato delle idee e delle proposte, legate al rilancio e allo sviluppo di Roma Capitale, messa in ginocchio in questi cinque anni dalla inefficienza e dalla inadeguatezza della sindaca Raggi - continua la nota -. Michetti ha dimostrato e sta dimostrando di essere un candidato serio e competente, l'uomo giusto per vincere e ben governare Roma. E noi lo sosteniamo con impegno e convinzione".(Com)