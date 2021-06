Primarie Roma: Calenda, rito di ratifica di una decisione già presa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le primarie dimostrano che sono state un rito di ratifica di una decisione già presa. Caudo e Marino hanno detto che i numeri non erano quelli. Ho letto anche che c'erano file di persone che non sembravano praticamente elettori del Partito democratico". Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, durante un incontro con i cittadini nel quartiere San Paolo. "Queste sono cose su cui il Pd deve essere molto trasparente, soprattutto per tutelare la buona volontà di chi ha votato alle primarie. Ma sono fatti loro - ha aggiunto Calenda -. L'esito dimostra chiaramente che nessuno voleva primarie contentibili ed è questo il motivo per cui hanno fatto ritirare Monica Cirinnà. Vogliono delle primarie amministrate, gestite, governate e confermate dal Partito democratico".(Rer)