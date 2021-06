Sicurezza: Rojc (Pd), Lega schierata a difesa di bugie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che la Lega del Friuli Venezia Giulia "si sia tutta schierata in difesa delle bugie di Salvini non cambia di una virgola le cose, anzi conferma quanto ha detto Lamorgese: con quei rinforzi la Lega non c'entra nulla. Comprensibile che scotti esser presi in castagna e si cominci a buttarla su tasse e migranti". Così' replica in una nota la senatrice Tatjana Rojc (Pd) ai parlamentari del Friuli Venezia Giulia che contestano le critiche della parlamentare al leader del Carroccio Matteo Salvini. (Com)