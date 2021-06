Roma 2021: Calenda, noi abbiamo programma dettagliato, gli altri solo frasi vaghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo un programma dettagliato. Gli altri candidati solo frasi vaghe mentre alcune cose non le possono proprio dire: tutti noi sappiamo che mettere Ama dentro ad Acea è l'unico modo per avere una raccolta che funzioni e avere una società con le spalle sufficientemente larghe. Ma Gualtieri questo non lo può dire, perché il Pd è sempre stato contrario. Vanno realizzate le 4 linee di termovalorizzione a San Vittore, ma Gualtieri anche questo non lo può dire". Mentre Michetti "non fa altro che ripetere 'Roma Caput Mundi' ". Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, durante un incontro con i cittadini nel quartiere San Paolo. "Questa sera abbiamo presentato il programma per i lavori pubblici del manto stradale. Abbiamo presentato piani su tutti i municipi e l'abbiamo fatto dialogando con 90 quartieri e incontrando oltre 600 associazioni", ha concluso Calenda. (Rer)