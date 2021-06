Brasile: ministro Scienza chiede integrazione continente per vincere pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Scienza, della tecnologia e dell'innovazione del Brasile, Marcos Pontes, ha affermato che è necessario un movimento regionale nel continente per vincere la battaglia contro il Covid-19. "Il virus non ha confini. Dobbiamo sviluppare un movimento regionale per lavorare insieme. Non ha senso risolvere la pandemia in un paese mentre altri paesi vicini continuano a combattere il virus", ha affermato il ministro nel corso di un forum organizzato dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Secondo Pontes, il Brasile ha cooperato con altri paesi del Sud America, stabilendo partnership per lo scambio di informazioni sulla ricerca e sviluppo di vaccini e anche sull'accesso a attrezzature e infrastrutture. L’esponente del governo di Brasilia ha sottolineato che il suo ministero ha lavorato allo sviluppo di 15 progetti di vaccini nazionali, tre dei quali sono in una fase più avanzata. Pontes ha quindi affermato che la strategia del Brasile per combattere la pandemia di Covid-19 si concentra su tre pilastri: produzione locale e distribuzione di vaccini, sviluppo di preparati nazionali e investimenti in infrastrutture per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel settore sanitario.(Brb)