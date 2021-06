Kosovo: premier Kurti a colloquio con deputato albanese al Parlamento serbo su diritti minoranze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha ricevuto oggi Shaip Kamberi, deputato di etnia albanese eletto nel Parlamento serbo. Al centro dei colloqui, i diritti degli albanesi che vivono in territorio serbo, in particolare della situazione degli albanesi che vivono nella valle di Presevo, a Medvedae e a Bujanovac e in altre zone della Serbia, secondo quanto riferito in una dichiarazione rilasciata dall'ufficio del premier di Pristina. Inoltre è stato affrontato nel corso del colloquio l'incontro a Bruxelles dello scorso 15 giugno tra lo stesso Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic nell'ambito del dialogo mediato dall'Unione europea per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo. A Bruxelles Kurti ha chiesto che entrambi i Paesi abbiano una "reciprocità bilaterale", anche sulla questione delle minoranze. (segue) (Alt)