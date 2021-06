M5s: Letta, non entro in dialettiche altrui, auguri a Conte è affidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono talmente consapevole di come sia stare in un grande partito che vive con la propria dialettica interna, che l'ultima cosa che voglio fare è entrare nelle dialettiche altrui. Quindi faccio gli auguri a Conte. Quando discutiamo sulle scelte da fare, come su Napoli e sulla Calabria, trovo sempre una persona affidabile. Mi dice sì o no". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite a "Otto e mezzo" su La7 in merito alla recente tensione tra il fondatore del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo e l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. (Rin)