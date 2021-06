Primarie Roma: Fassina (SpR), stranieri in fila è integrazione, Caudo chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spero che Giovanni Caudo chiarisca le affermazioni sul voto in Municipio Roma V. Sono gravissime, classiste, poco consapevoli della realtà di Roma, oltre il circuito Ztl. I cittadini stranieri residenti nella nostra città che si sono messi in fila per votare sono una straordinaria opportunità di integrazione". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina consigliere di Sinistra per Roma. "Tanti di loro li conoscono da anni. Andrebbero sostenuti nel loro impegno. Caro Giovanni, hai fatto un buon risultato, non hai bisogno di cadere così in basso. Correggi l’errore e scusati", conclude Fassina.(Com)