- VARIE- Il presidente di Fipe Confcommercio Roma, Sergio Paolantoni ed il direttore Luciano Sbraga, illustreranno nel corso di una conferenza stampa i primi dati e le aspettative del settore dei pubblici esercizi dopo la riapertura. Ristorante Circo in via dei Cerchi 77. (ore 11)- Alessandra Troncarelli, assessora politiche sociali della Regione Lazio Giovanni Caudo, presidente del Municipio Roma III, Maria Concetta Romano, assessora al sociale del Municipio Roma III e Massimiliano Monnanni, presidente dell'Asp Asilo Savoia, consegneranno ai servizi sociali le chiavi di un Villino confiscato alla mafia in zona Fidene. Via Vernio, 20 Roma. (ore 17) (Rer)