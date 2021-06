Germania-Italia: Draghi e Merkel, rapporti saldi, al lavoro per visione comune su migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla collaborazione tra i due Paesi, il presidente del Consiglio ha rimarcato come la crisi sanitaria abbia contribuito a rendere i legami tra Italia e Germania ancora più saldi. Voglio ricordare l'aiuto offerto durante la prima ondata della pandemia con il trasporto di pazienti italiani affetti da Covid in ospedali tedeschi e anche il sostegno decisivo della cancelliera nel lancio del Next Generation Eu", ha detto Draghi. E in questo senso il capo del governo italiano ha voluto confermare anche l'impegno netto del governo nel realizzare "riforme di sistema" che rendano l'Italia ancora più competitiva "ma anche più equa e sostenibile". "Questo è l'impegno di questo governo che continuerà nei mesi a venire", ha assicurato Draghi, secondo cui "per avere un'Europa ancora più forte occorre avere un'Italia ancora più forte" e "in questo senso il governo è pienamente impegnato". (segue) (Geb)