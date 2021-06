Germania-Italia: Draghi e Merkel, rapporti saldi, al lavoro per visione comune su migranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Libia è stato un altro dei temi al centro del confronto tra i due capi di governo. Come spiegato da Draghi, l'Italia sostiene il processo di Berlino sulla Libia che si terrà il prossimo 23 giugno a livello di ministri degli Esteri. Un'occasione, secondo il presidente del Consiglio, per portare ad "un maggiore impegno dell'Ue" e non più dei singoli Paesi. "Serve un investimento per contenere i flussi migratori illegali ma anche per organizzare una immigrazione legale e aiutare questi Paesi e stabilizzarsi e a ritrovare la pace, questo in particolare in Libia", ha chiarito Draghi. Su questo punto, la cancelliera tedesca ha ringraziato l'Italia per il ruolo che svolge nella stabilizzazione del Paese, dove l'Italia ha avviato “numerose iniziative, in termini di soluzione politica”. La cancelliera ha, infine, evidenziato la “notevole conoscenza e forza” dell'Italia negli sviluppi in Libia. (segue) (Geb)