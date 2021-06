Germania-Italia: Draghi e Merkel, rapporti saldi, al lavoro per visione comune su migranti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine sono stati diversi i riferimenti e le battute in conferenza stampa sui campionati europei di calcio. “Nessun grande problema da discutere” nei rapporti bilaterali, a parte gli sviluppi legati al torneo di calcio in cui i due capi di governo hanno “emozioni diverse”. Più seri i toni di Draghi quando gli è stato chiesto se intende spostare la finale di Euro 2022 da Wembley a Roma, per via dell'aumento dei contagi da Covid-19 nel Regno Unito per via della variante Delta. "Sì per adoperarmi affinché una finale non si faccia in un Paese dove i contagi stanno crescendo rapidamente", ha sottolineato il presidente del Consiglio. (Geb)