Migranti: Merkel, Germania e Italia unite nell'affrontare la questione

- Germania e Italia sono interessate in maniera diversa dalla questione migratoria, ma sono “completamente unite” dalla volontà di affrontarla. È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, durante la conferenza stampa con il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha incontrato oggi a Berlino. Merkel ha evidenziato che, a differenza dell'Italia, la Germania è meta dell'immigrazione secondaria. Secondo Merkel, si deve agire sui Paesi di origine dei profughi e sostituire le migrazioni illegali con quelle legali. La “questione centrale”, ha sottolineato Merkel, è “come possiamo raggiungere diversi Paesi africani” per far sì che “chi non ha diritto all'asilo torni a casa”. Allo stesso tempo, si devono “trovare tutti i modi” per offrire alle popolazioni degli Stati di origine dei profughi opportunità di sviluppo, per esempio nella formazione. Merkel ha, quindi, dichiarato: “Non vogliamo appoggiare i trafficanti di esseri umani”. Nelle discussioni con Draghi, ha infine osservato la cancelliera, sono emerse “pochissime differenze di opinione” e questa è “un sensazione positiva”. (Geb)