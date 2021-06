© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte all'inaugurazione del nuovo Campus di Architettura del Politecnico di Milano, ideato da Renzo Piano.via Bonardi 9 (ore 10:40)Commissione consiliare congiunta Mobilità e Partecipate. All'ordine del giorno la costruzione di torrini per il ricambio d'aria lungo M4 con l'audizione del presidente di M4, Fabio Terragni.Diretta YouTube (dalle 14:30 alle 16:00)Commissione consiliare Antimafia. All'ordine del giorno: possibilità di identificare il titolare effettivo, la risposta di Anac al parere del Comitato antimafia e proposta di modifica del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza. Presente il segretario generale dottor Fabrizio Dall'Acqua.Diretta YouTube (dalle 16:00 alle 17:30)Commissione consiliare Pari opportunità. All'ordine del giorno la presentazione progetto sperimentale "U.o.m.o." su uomini maltrattanti con, tra gli altri, il presidente vicario del Tribunale di Milano Fabio Roia e la presidente della Società Italiana di Criminologia prof. Isabella Merzagora.Diretta YouTube (dalle 17:30 alle 19:00)REGIONEL'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, interviene alla presentazione di un progetto Vanni Oddera, il motociclista già protagonista qualche settimana fa dell'evento di mototerapia per bambini disabili in piazza Città di Lombardia.Azienda Agricola "La Mia Terra di N.B.", via Tripolli, 1 - Angera/Va (ore 10:30)L'assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, interviene all'aeroporto di Orio al Serio, alla tavola rotonda all'interno del convegno di presentazione del 'Fact Book 2021 - Il trasporto aereo nel futuro della mobilità' dell'Itsm (Iccsai transport and sustainable mobility center) dell'Università di Bergamo.Aeroporto Milano Bergamo-Orio al Serio, via Aeroporto 13, Orio al Serio/Bg, auditorium 'Ilario Testa' (ore 17)VARIEWebinar organizzato da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Banca d'Italia "Il mondo dei servizi tra criticità e prospettive". Intervengono, tra gli altri, il presidente Confcommercio Carlo Sangalli e il vice direttore della Sede di Milano di Banca d'Italia Emanuella Falcone.Modalità telematica (ore 10)Presentazione del progetto Sigma (simbiosi industriale per la gestione circolare dei materiali), proposta dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con l'Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.Modalità telematica (dalle 10.00 alle 12:30)Presidio di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil della Lombardia per il rinnovo del contratto del tessile e dell'abbigliamento. Intervengono alcuni delegati delle aziende del territorio lombardo e i segretari nazionali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil, Sonia Paoloni, Raffaele Salvatoni e Daniela Piras.Piazza della Scala - Milano (dalle 10:30 alle 12:30)Inaugurazione del nuovo campus di Architettura del Politecnico di Milano alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intervengono il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, il senatore a vita e alumnus del Politecnico di Milano Renzo Piano, il ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa e il presidente del Consiglio degli studenti Alessio Rocca.Edificio Trifoglio, via Ponzio 31 - Milano (ore 11)Presentazione della Convenzione sul terzo settore tra Città Metropolitana di Milano e Ordine degli Avvocati di Milano. Intervengono Arianna Censi, vicesindaca della Città Metropolitana di Milano; Vinicio Nardo, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano; Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia; Paola Lovati, Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Milano; Massimo Achini, presidente di Csi Milano e Leonio Callioni, vice presidente vicario di Aido.Palazzo Isimbardi - Sala Consiglio, via Vivaio, 1 - Milano (ore 11:30)In occasione della Giornata del rifugiato 2021 la rete #IoAccolgo consegna ai sindaci e ai prefetti delle città italiane le proposte del "Nuovo patto europeo per i diritti e l'accoglienza". A ritirare il decalogo a Milano l'assessore comunale alle Politiche sociali e abitative, Gabriele Rabaiotti.Piazza della Scala - Milano (ore 18)MONZAConferenza stampa di presentazione della squadra e dei progetti della delegazione Coni Monza e Brianza. Intervengono il sindaco di Monza Dario Allevi, l'assessore comunale allo Sport Andrea Arbizzoni, il presidente della Provincia Mb Luca Santambrogio, il presidente del Coni Lombardia Marco Riva e il delegato Coni Monza e Brianza Martina Cambiaghi. Prevista la presenza e i videosaluti di alcuni campioni brianzoli testimonial.Comune di Monza - Sala giunta, secondo piano, piazza Trento e Trieste (ore 18:30) (Rem)