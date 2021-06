Multiservizi: Bordoni (Lega Roma), pregiudizi giunta segnano destino dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intenzione di procedere con la gara ponte, nonostante le proteste dei lavoratori in presidio a via Capitan Bavastro è la conferma del caos che regna su Multiservizi. La mia solidarietà ai dipendenti della Multiservizi che stanno vivendo giornate difficili e che non possono avere un destino segnato dai pregiudizi di questa Giunta". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Parliamo di un grande numero di famiglie romane coinvolte: mi riferisco - prosegue Bordoni - all'appalto global service che interessa tutte le scuole dell'infanzia e asili nido del Comune con mansioni di assistenza mense, pulizie e trasporto scolastico. Il diritto al lavoro e alla retribuzione è seriamente compromesso da questa pessima gestione che la Giunta sta portando avanti", conclude Bordoni. (Com)