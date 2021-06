5G: al sesto TalkFor5G di Inwit e Fondazione For focus su smart city e gestione delle città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi il sesto webinar del ciclo TalkFor5G promosso da Fondazione Ottimisti e Razionali e Inwit, dal titolo “Ready and start. La smart city è connessa”. Stando al relativo comunicato stampa, il ciclo iniziato a gennaio ha l’obiettivo di contribuire alla riduzione delle “fake news” sul 5G e a comprendere cosa comporta l’avvento della tecnologia di quinta generazione in Italia attraverso l’analisi dell’impatto delle nuove reti su alcuni settori chiave come sanità, industria 4.0, turismo, università e smart cities. Al talk hanno partecipato i deputati Vincenza Bruno Bossio (Pd), Claudia Porchietto (FI) e Davide Serritella (M5s), il direttore Relazioni esterne e Sostenibilità di Inwit Michelangelo Suigo e gli assessori Eugenio Seccia, con delega all’Innovazione tecnologica al comune di Pescara, e Alessandro Porto, con delega all’Innovazione tecnologica al comune di Catania. Durante il talk, moderato dal presidente della Fondazione Ottimisti e Razionali Claudio Velardi, si è discusso di come costruire un nuovo modello “smart” di gestione delle città, dove nuove tecnologie costituiranno le leve strategiche per migliorare la qualità della vita dei cittadini e di come, lo sviluppo del 5G, con la diffusione dell’Iot permetterà di fare un salto in avanti e accelerare la costruzione delle città intelligenti. (segue) (Com)