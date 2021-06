5G: al sesto TalkFor5G di Inwit e Fondazione For focus su smart city e gestione delle città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quest’anno la pandemia ci ha reso forzatamente digitali: ora con il Pnrr ci sono molti fondi da utilizzare per migliorare le nostre performance, e l’obiettivo non dev’essere solo quello di costruire smart cities, ma una smart country, un ecosistema digitale che colleghi ogni aspetto della vita del Paese, dalla sostenibilità dei luoghi in cui viviamo alla mobilità”, ha affermato Bruno Bossio. “Se vogliamo trovare una cosa positiva in questo periodo di pandemia è stato sicuramente l’avvicinamento di cittadini e delle amministrazioni pubbliche alla tecnologia: se saremo in grado di organizzare bene la spesa avremo una grande opportunità per accompagnare la crescita del processo produttivo”, ha detto Porchietto. “L’Italia non può prescindere dallo sviluppo tecnologico, in base anche agli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dalle Nazioni Unite: il 5G è lo strumento fondamentale per raggiungere gli obiettivi che ci poniamo in termini di reti veloci e banda larga”, ha aggiunto Serritella. “Inwit sta fornendo il suo contributo allo sviluppo capillare del 5G, e quindi delle smart cities, con nuove torri e con micro-coperture dedicate indoor e outdoor con sistemi Distributed antenna system (Das) e small cells: ci troviamo in una fase fondamentale per porre le basi per un ecosistema digitale resiliente, innovativo e socialmente condiviso, elemento indispensabile per costruire le città del futuro che, grazie alle nuove tecnologie, saranno in grado di affrontare i grandi cambiamenti demografici, urbani, ecologici e produttivi dei prossimi anni”, ha concluso Suigo. (Com)