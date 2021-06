Germania: in servizio il primo rabbino militare dopo un secolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) hanno di nuovo un rabbino militare, dopo circa un secolo. L'incarico è stato assunto da Zsolt Balla, di origine ungherese, nel corso di una cerimonia presso la sinagoga di Lipsia alla presenza della ministra della Difesa, Annegret Kramp-Karrenbauer. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Balla ha dichiarato: “La società tedesca e la comunità ebraica in Germania hanno fatto molta strada per raggiungere questo momento storico”. Balla, a cui seguiranno altri dieci rabbini militari in servizio nella Bundeswehr, ha inoltre affermato di sentirsi “estremamente grato di poter vivere in un Paese che ha affrontato il suo passato, ma ha anche deciso di andare avanti per plasmare attivamente un mondo migliore”. Il rabbino militare ha, infine, evidenziato di voler essere presente per tutto il personale della Bundeswehr. (Geb)