Francia: Edf condannata per alcune infrazione nella centrale di Gravelines

- Il gruppo energetico francese Electricité de France (Edf) è stato condannato dal tribunale di Dunkerque per non aver rispettato le indicazioni fornite dall'Autorità per la sicurezza del nucleare (Asn) nella gestione dell'evacuazione delle acque centrale di Gravelines tra il 2016 e il 2017. Secondo quanto riferiscono i media francesi, la sanzione ammonta ad alcune decine di migliaia di euro. La condanna è arrivata dopo che diverse associazioni si sono costituite parti civili e hanno citato Edf nel 2019.(Frp)