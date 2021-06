Imprese: EssilorLuxottica e Tory Burch rinnovano il loro partenariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- EssilorLuxottica e Tory Burch hanno rinnovato il contratto di licenza esclusivo per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione mondiale di occhiali da sole e di montature del marchio statunitense. "Siamo felici di continuare il nostro partenariato con Tory Burch, marchio di lusso 'lifestyle' che completa perfettamente il nostro portafoglio. Siamo contenti di poter continuare ad innovare insieme per proporre stili e design che esprimono, attraverso gli occhiali, l'essenza del marchio", ha affermato l'amministratore delegato di EssilorLuxottica, Francesco Milleri. "Abbiamo trovato in Luxottica un eccellente partner, che condivide il nostro impegno per promuovere l'innovazione in questa categoria importante", ha invece affermato Peierre-Yves Roussel, amministratore delegato di Tory Burch. (Frp)