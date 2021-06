Egitto-Etiopia: generale in congedo egiziano, possiamo distruggere diga Gerd in 60 minuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto è in grado di distruggere la Grande diga della rinascita (Gerd) realizzata dall’Etiopia sul Nilo Azzurro in 60 minuti. Lo ha dichiarato il generale in congedo e consigliere dell’Accademia militare egiziana, Mahmoud Khalaf, in un’intervista all’emittente egiziana “Sada al Balad”. Secondo il generale in pensione, che in passato ha servito come comandante della Guardia repubblicana durante il governo del presidente Hosni Mubarak, le recenti manovre militari condotte dalle Forze armate egiziane hanno inviato diversi messaggi all’estero sulle capacità dell’Egitto. Il generale egiziano ha aggiunto: "Non c'è pace o guerra nella regione senza l'Egitto, e i capi militari negli Stati Uniti ne sono consapevoli". Allo stesso tempo, Khalaf ha invitato il primo ministro etiope, Abi Ahmed, a essere ben consapevole dei messaggi egiziani prima che sia troppo tardi, osservando che la pazienza delll’Egitto sul caso della diga Gerd è al limite.(Cae)