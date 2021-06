© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il Regno Unito non è più in Europa "ci sono anche le conseguenze di questa scelta". Così il ministro della Cultura Dario Franceschini riguardo il limite che, secondo un'indiscrezione di "The Guardian", sarebbe stato posto da parte dell'Unione europea, alle serie tv britanniche nelle quote di prodotti on demand europei. (Com)