Lavoro: De Petris (Leu), per governo deve essere priorità assoluta

- "Le tensioni degli ultimi giorni, che hanno portato anche alla barbara uccisione di Adil Belakhdim, sono un segnale inequivocabile di quanto alto sia il rischio di crisi sociale nei prossimi mesi. Non può essere neppure immaginata una ripresa economica a scapito dei lavoratori, basata su compressione dei diritti e riduzione di salari, già inaccettabilmente bassi". Lo dichiara in una nota la capogruppo di Liberi e uguali, Loredana De Petris. "Il governo deve considerare il lavoro tanto centrale quanto la ripresa economica e la lotta alla pandemia e sarebbe prima di tutto necessario prorogare il blocco dei licenziamenti per tutti fino ad ottobre. Bisogna intervenire sulla giungla retributiva con i contratti nazionali e varare immediatamente una legge adeguata sulla rappresentanza. Spero che tutti al governo si rendano conto che non è più accettabile rischiare pestaggi come a Lodi o la vita come a Novara per un salario di 700 euro al mese", conclude De Petris. (Com)