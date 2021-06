Covid: Maio, togliere obbligo mascherina all'aperto è segnale di fiducia e aiuta turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Togliere la mascherina all'aperto è un segnale fondamentale di fiducia anche per i turisti che vogliono venire in Italia. Lo scrive su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ribandendo la sua posizione favorevole all'abbandono del dispositivo di protezione individuale all'aperto anche per favorire il turismo. "Siamo pronti ad accoglierli per valorizzare le eccellenze del nostro Paese e dare nuove opportunità a commercianti, artigiani, ristoratori che con dignità non hanno mai mollato. Un passo per raggiungere una nuova normalità per tutti i cittadini. È un momento decisivo per la ripartenza dell'Italia, la gran parte del territorio nazionale è in zona bianca", aggiunge. "È ora di fare quest'altro passo avanti. Francia, Germania, Lussemburgo, Belgio hanno già eliminato l'obbligo di mascherina all'aperto. La Spagna, così come altri Paesi, lo farà tra poco. L'Italia non può essere da meno. Dobbiamo essere protagonisti della ripresa europea grazie al turismo, all'export e al Made in Italy", conclude Di Maio. (Res)