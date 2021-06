Cultura: Franceschini interventi contemporanei di qualità si conciliano con la conservazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Domus Aurea "viene arricchita oggi da un intervento di architettura contemporanea, realizzato da Stefano Boeri, che dimostra come si possano fare interventi contemporanei di qualità che svolgono una funzione e si conciliano perfettamente con la tutela e la conservazione del patrimonio del passato". Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, in occasione della riapertura della Domus aurea con una mostra dedicata a Raffaello. "È un'altra grande occasione di arricchimento del nostro patrimonio culturale in un luogo simbolo per tutta Italia e per tutto il mondo. Fra poco più di un mese - ha continuato Franceschini - si aprirà il G20 dei ministri della cultura all'interno del Colosseo. Questo è un modo per dimostrare che l'Italia investe sul futuro anche sulla base della grandiosità di quello che hanno fatto le generazioni che ci hanno preceduto. La Domus Aurea è un luogo stupendo, adesso dobbiamo renderlo stupendo anche fuori, - ha sottolineato il ministro - c'è un problema che si chiama parco di Colle Oppio. Siamo pronti anche come Parco archeologico del Colosseo a prendere in gestione il parco di Colle Oppio all'interno del Parco archeologico del Colosseo perché sarebbe il modo di renderlo, come è giusto che sia, uno dei luoghi più collegati al Colosseo in tutto il suo splendore, non invece nel degrado che in alcune parti è davvero imbarazzante e mal si concilia con lo splendore della Domus Aurea e del Colosseo", ha concluso Franceschini. (Com)