Germania-Italia: Merkel, Draghi e io concordiamo che Gosens è ottimo giocatore

- Il calciatore dell'Atalanta e della nazionale tedesca Robin Gosens è “un ottimo giocatore”, sia per la cancelliera tedesca, Angela Merkel, sia per il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Durante la conferenza stampa con il capo del governo che ha incontrato oggi a Berlino, Merkel ha infatti dichiarato che “anche nel calcio c'è qualcosa in comune, perché entrambi riteniamo che Gosens sia un ottimo giocatore”. (Geb)