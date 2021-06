Kosovo: Covid, in arrivo da Montenegro donazione di vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro ha donato vaccini anti-Covid per le Forze di sicurezza del Kosovo. Lo ha annunciato oggi il ministro della Difesa del Kosovo, Armend Mehaj, ripreso dai media nazionali. "Questa donazione e altre attività bilaterali sono il risultato della stretta cooperazione che abbiamo avuto durante questo periodo con il mio omologo montenegrino, la ministra Olivera Injac. La cooperazione bilaterale sarà promossa in futuro in modo che noi, come due Paesi vicini, possiamo collaborare alla pace, alla sicurezza e stabilità nella regione e oltre", ha detto Mehaj. (segue) (Alt)