Germania-Kosovo: presidente Parlamento Konjufca a Berlino, Bundestag è con il popolo kosovaro

- La Germania sostiene con forza il popolo kosovaro nell'affrontare le sfide che l'attendono. Lo ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale del Kosovo, Glauk Konjufca, durante la sua visita odierna in Germania dove ha incontrato l'omologo del Bundestag, Wolfgang Schauble, ringraziandolo per il continuo sostegno della Germania al Kosovo. "Abbiamo avuto lunghe discussioni sugli sviluppi storici e politici in Kosovo e nella regione, nonché sulle sfide nel percorso di stabilizzazione nella regione, la lotta contro la pandemia, la ripresa economica e il dialogo con la Serbia, nonché la conclusione del processo di liberalizzazione dei visti", ha scritto Konjufca in un post su Facebook. "Il Bundestag e le istituzioni tedesche sono fermamente con il popolo del Kosovo", ha aggiunto. L'Ue deve liberalizzare i visti per il Kosovo, che rimane “l'unico Paese” dei Balcani occidentali “escluso” dalla possibilità di viaggiare in maniera facile nell'Ue, ha affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, nel corso dell'intervento nei giorni scorsi con cui ha aperto la riunione con i colleghi del Processo di Berlino, in corso oggi in formato digitale (Alt)