Ue: Amendola su Premio Bosso al Brancaccio, "cultura europea non ha confini"

- L’eredità che il maestro Bosso ci ha lasciato non è solo musicale, ma riguarda anche l’Europa e il nostro futuro. Così il sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola commenta la cerimonia di premiazione al teatro Brancaccio della prima edizione del concorso dedicato al maestro Ezio Bosso, alla presenza della ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, in occasione della Festa europea della Musica. "Questa sera alle 19,30 al teatro Brancaccio di Roma premieremo finalmente di persona i primi vincitori del concorso musicale nazionale dedicato al maestro Ezio Bosso. È proprio dalle sue parole, pronunciate dinanzi al Parlamento europeo nel giugno 2018, che nasce il titolo del bando ‘L’Europa è come un’orchestra, la musica non ha confini’, promosso dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Università e della Ricerca. Nel novembre scorso, quando siamo riusciti con non poche difficoltà a organizzare la proclamazione dei vincitori in video conferenza, nessuno di noi avrebbe scommesso sul fatto che, sette mesi dopo, avremmo potuto incontrarci di persona in un teatro né tanto meno che ci sarebbero stati dei vaccini in grado di proteggerci dagli effetti più letali del virus. Questa sera siamo qui al Brancaccio, con l’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori e con i tre premiati - Federico Agnello, Roberto Berzero e Filippo Landi – nel segno di un nuovo inizio. Perché l’eredità che il Maestro Bosso ci ha lasciato non è solo musicale, ma riguarda anche l’Europa e il nostro futuro”. (Res)