Lavoro: Laforgia (Leu), ripartire, la dignità delle persone prima di tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "'Ripartire' non può significare unicamente libertà dalle mascherine e riaperture, possibili grazie a una cautela che occorrerà mantenere per non ripiombare nell'incubo a settembre. Lo si deve fare nel segno del lavoro, del salario, dei diritti e delle tutele per lavoratrici e lavoratori sulla cui pelle si sono consumate le ingiustizie di una crescita fondata unicamente sul profitto. Se non vogliamo ridurre a frasi di circostanza la rabbia e il cordoglio per vicende come quella Adil Belakhdim allora è il momento di fare scelte conseguenti, dalla proroga del blocco dei licenziamenti, alla definizione di un nuovo Statuto dei Lavoratori come proposto da Giuseppe Conte, all’approvazione di una legge che istituisca il salario minimo legale, a partire dalle proposte che sono già state presentate in Parlamento, una delle quali a mia prima firma. Si riparta da qui. La dignità delle persone, prima di tutto". Lo afferma on una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Com)