Venezuela: Borrell, apertura possibile, invierò missione valutazione tecnica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, invierà in Venezuela una missione di valutazione tecnica per vedere se esistano le condizioni per inviare una missione di osservazione elettorale. Lo ha detto Borrell in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri. "In Venezuela c'è una apertura possibile. Invierò una missione di valutazione tecnica per vedere se esistono le condizioni per inviare eventualmente una missione di osservazione per le elezioni previste a novembre. Per il momento mi limito a inviare una missione tecnica incaricata di vedere se ci sono le condizioni per inviare poi una missione di osservazione elettorale", ha spiegato. (Beb)