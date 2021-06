Monza: controlli capillari della polizia locale contro l'abbandono dei rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rifiuti domestici, materiali edili, legno e bancali, mobili, materassi e vestiti, parti di veicoli, elettrodomestici e materiale elettrico, cartoni e rifiuti ingombranti. Sul territorio si abbandona di tutto, generando situazioni di forte degrado. Un fenomeno che la Polizia Locale contrasta con un'azione di controlli capillari, soprattutto nei quartieri e nelle aree più isolate. "Quello dell'abbandono dei rifiuti è un problema che riguarda tutte le grandi città, spiega l'assessore alla Sicurezza Federico Arena. Da quando siamo stati chiamati ad amministrare la città abbiamo messo in campo una strategia per contrastare il fenomeno, che su un territorio vasto e urbanizzato come il nostro assume dimensioni significative, soprattutto nelle aree isolate e nei quartieri. Abbiamo lavorato in sinergia con i residenti che conoscono il territorio, raccogliendo le loro segnalazioni e, grazie all'uso della tecnologia, abbiamo monitorato le aree più sensibili". L'amministrazione comunale, infatti, sta usando le fototrappole (Tlc), ovvero telecamere che fotografano chi commette il reato, chiamate trappole perché la loro presenza non è segnalata, a differenza di quanto avviene per tutte le altre telecamere posizionate su luoghi pubblici. Inoltre, il nuovo appalto per la gestione del servizio di igiene urbana prevede un potenziamento della rete di videosorveglianza sul territorio per un controllo più efficace e per l'individuazione dei furbetti dei rifiuti. L'azione della Polizia Ambientale ha portato ad elevare 22 verbali redatti ai sensi del Dlgs 152/06 (Testo Unico Ambientale) e 25 verbali ai sensi del Nuovo Regolamento di Polizia Urbana per abbandono di rifiuti urbani. L'attività investigativa ha portato anche a segnalare all'Autorità Giudiziaria 3 persone, indagate per trasporto illecito di rifiuti ed abbandono ai sensi del Testo Unico Ambientale. Uno degli indagati, di nazionalità italiana, si era improvvisato come trasportatore di rifiuti per poi abbandonarli sul territorio. Gli altri due, di nazionalità egiziana, effettuavano attività di svuotacantine senza alcuna autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti. (segue) (Com)