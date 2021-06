Monza: controlli capillari della polizia locale contro l'abbandono dei rifiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attività dell'Ufficio di Polizia Ambientale – precisa l'assessore - ha anche posto attenzione sulla prevenzione di illeciti ambientali incentivando i controlli per il trasporto di rifiuti su strada, soprattutto quelli speciali derivanti da cantieri edili". Questa azione di controllo ha portato a denunciare 4 società, di cui una con sede in Svizzera, per attività illecita di trasporto rifiuti ai sensi del Dlgs 152/2006. Una delle aree oggetto di maggiori controlli preventivi, soprattutto negli ultimi mesi e su segnalazioni dei residenti, è quella di San Damiano. Si tratta di una zona tra viale delle Industrie e il canile intercomunale di Monza, nascosta e isolata e, proprio per questo, costantemente monitorata dagli agenti della Polizia Ambientale che, in alcuni casi, sono anche riusciti a elevare sanzioni e a denunciare chi abbandonava abusivamente rifiuti, sia materiale edile sia rifiuti domestici. Proprio per le sue caratteristiche che la rendono sensibile al fenomeno, l'Amministrazione Comunale sta studiando un sistema di videosorveglianza per coprire l'intera area. Quando l'abbandono di rifiuti riguarda un'impresa il titolare è punito con la pena da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 2.600 a 26 mila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. Nel caso, invece, di abbandono di rifiuti pericolosi la pena sale da un minimo di 6 mesi a un massimo 2 anni e l'ammenda da 2.600 a 26 mila euro. Nel caso di privati, l'abbandono è punito con la sanzione amministrativa di 600 euro prevista dal Testo Unico Ambientale o 100 euro dal Nuovo Regolamento di Polizia Urbana. (Com)