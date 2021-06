Brasile: ministro Salute annuncia arrivo 1,5 milioni di dosi vaccino anti-covid Janssen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute del Brasile, Marcelo Queiroga, ha dichiarato che un lotto da 1,5 milioni di dosi del vaccino anti-covid sviluppato dell'azienda farmaceutica statunitense Janssen (gruppo Johnson & Johnson) arriverà in Brasile domani mattina, 22 giugno, con una settimana di ritardo rispetto a quanto previsto in precedenza dal governo. Il numero di dosi annunciato dal ministro durante un'audizione al Senato è inferiore della metà rispetto a quanto annunciato l'8 giugno, quando aveva previsto l'arrivo di 3 milioni di dosi per la scorsa settimana. Il governo del Brasile ha firmato un contratto per l'acquisto di 38 milioni di dosi di vaccino anti-Covid della Janssen lo scorso 19 marzo. All'atto della firma la Janssen aveva garantito l'invio di 16,9 milioni di dosi entro il terzo trimestre del 2021 e 21 milioni di dosi entro il quarto trimestre. In una nota, il ministero della Salute sottolineava che la data di consegna può essere modificata in funzione della "disponibilità delle dosi e dell'effettiva consegna delle quantità effettuate dai fornitori". Secondo il contratto, il Brasile pagherà dieci dollari per ciascuna dose del vaccino Janssen, per un totale di 380 milioni di dollari. (Brb)