Regno Unito: governo annuncia sanzioni contro funzionari e una compagnia bielorussa per atterramento volo Ryanair

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha annunciato, in parallelo con Stati Uniti, Canada ed Unione europea, di aver imposto delle sanzioni contro "sette individui e un'ente del regime bielorusso in risposta alla detenzione del giornalista Roman Protasevich e Sofia Sapega, in seguito all'illegale dirottamento del volo Ryanair FR4978 nel maggio 2021", si legge sul sito del ministero degli Esteri di Londra. Quattro individui e un ente inoltre sono stati identificati come bersaglio delle sanzioni in risposta alla "continuata soppressione della democrazia e dei diritti umani in Bielorussia da parte di Lukashenko (leader bielorusso) e del suo regime", continua il comunicato. Le sanzioni includono divieti di viaggio e il congelamento di alcuni beni contro gli individui identificati e la BNK (UK) Ltd, un esportatore di prodotti petroliferi bielorussi. (segue) (Rel)