Regno Unito: governo annuncia sanzioni contro funzionari e una compagnia bielorussa per atterramento volo Ryanair (2)

- Il ministro degli Esteri, Dominic Raab, ha commentato affermando che "il regime di Lukashenko ha messo in pericolo le vite dei passeggeri e dell'equipaggio del volo in un vergognoso abuso per acciuffare Roman Protasevich". Il ministro ha poi sottolineato come queste sanzioni siano "in parallelo" a quelle introdotte dagli alleati britannici, e quindi aggiuntive. Raab ha poi ricordato come il Regno Unito abbia già imposto sanzioni di Aleksandr Lukashenko, suo figlio e importanti figure del governo bielorusso nel settembre 2020, per violazioni dei diritti umani che hanno avuto luogo durante la soppressione delle proteste nell'agosto e settembre 2020. (Rel)