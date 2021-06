Uzbekistan: il governo nega la registrazione di un nuovo partito dell’opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’emittente “Radio Ozodlik”, quest’oggi funzionari di polizia avrebbero organizzato una serie di incontri con studenti universitari in diverse zone del Paese per invitare questi ultimi a non aderire a nuove formazioni politiche, espressione interpretata come un chiaro riferimento a Verità e progresso. Allakulov non è una figura molto conosciuta in Uzbekistan, ma le sue attività hanno più volte irritato il governo. Anche all’epoca in cui era rettore a Termez, dal 2002 al 2004, affermava di aver cercato di estirpare la corruzione rampante all’interno dell’università. L’uomo ha annunciato la nascita del nuovo partito nel giugno dello scorso anno e ha affermato di volersi candidare alle elezioni presidenziali in programma per il prossimo ottobre. Al momento sono solo cinque i partiti politici che operano legalmente in Uzbekistan: il Partito liberal democratico del presidente Shavkat Mirziyoyev, il partito conservatore Milliy Tiklanish, il Partito social democratico (Adolat), il Partito democratico del popolo e il Partito ecologista. Tutti dispongono di seggi in parlamento. (Res)