Italia-Argentina: presentato il libro "Italianissimo: l'Italia si sintonizza con l'Argentina"

- Un libro che si ascolta, questo il motto con cui esce oggi in Argentina il primo volume che raccoglie i contenuti del programma "Italianísimo", programma curato dall'Ambasciata italiana a Buenos Aires in onda dal vivo tutti i sabati all'interno di "Sábado Tempranísimo" una delle trasmissioni radiofoniche più ascoltate in Argentina, con una media di 300.000 ascoltatori e il 50 per cento di share. Il libro è disponibile in formato digitale nel sito ufficiale dell'ambasciata e si compone di 22 capitoli, ognuno dei quali dedicato a una storia di collaborazione tra Italia e Argentina. All'interno di ogni capitolo è inoltre possibile collegarsi anche al podcast della puntata radiofonica corrispondente. (segue) (Abu)