Italia-Argentina: presentato il libro "Italianissimo: l'Italia si sintonizza con l'Argentina" (2)

- Dai satelliti ai grandi esploratori in Patagonia, dagli architetti che progettarono Mendoza ai cuochi che aiutano la micro-imprenditoria femminile, dagli attori argentini che promuovono il turismo delle radici fino alle origini -tutte italiane- della canzone della bandiera argentina. Queste alcune delle storie raccontate nel libro consegnato oggi all'ambasciatore d'Italia in Argentina, Giuseppe Manzo dal noto giornalista televisivo e conduttore del programma radiofonico che ha dato origine volume, Marcelo Bonelli. "In queste pagine il lettore scopre storie che testimoniano come l'Argentina sia, nel suo passato, presente e futuro, un paese italianisimo" ha commentato l'ambasciatore Manzo, spiegando che il programma e la pubblicazione sono costruiti per far conoscere a un pubblico sempre più ampio l'Italia di oggi insieme ai legami storici tra i due paesi. (Abu)