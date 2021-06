Germania: Merkel, esodo tedeschi responsabilità del nazismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esodo e le espulsioni delle comunità tedesche da diversi Stati dell'Europa centrale e orientale, al termine della seconda guerra mondiale, è una responsabilità del nazionalsocialismo. È quanto dichiarato dalla cancelliera Angela Merkel, nell'intervento che ha tenuto oggi in videoconferenza all'inaugurazione del Centro di documentazione della Fondazione esodo, espulsione e riconciliazione a Berlino. In particolare, Merkel ha affermato che, “senza il terrore portato dalla Germania sotto il nazionalsocialismo in Europa e nel mondo, senza la frattura della civiltà della Shoah commessa dalla Germania sotto il nazionalsocialismo e senza la seconda guerra mondiale scatenata dalla Germania, milioni di tedeschi non sarebbero fuggiti” alla fine del conflitto e in seguito. Inoltre, le comunità tedesche non avrebbero dovuto subire “sfollamenti e reinsediamento forzato”, ha aggiunto Merkel. Secondo la cancelliera, il Centro di documentazione della Fondazione esodo, espulsione e riconciliazione colmerà “una lacuna nel nostro fare i conti con la Storia”. Per Merkel, “al fine di essere in grado di creare un futuro positivo, dobbiamo mantenere vivi i ricordi delle sofferenze passate”. Pertanto, ha infine evidenziato la cancelliera, è “di cruciale importanza che la storia delle espulsioni dei tedeschi sia inserita nel suo contesto di cause e conseguenze e non presentata in maniera isolata”. (Geb)