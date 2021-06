Libia: membro Comitato militare 5+5 a “Nova”, date disposizioni per riaprire strada costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato militare congiunto 5+5 ha dato disposizioni per riaprire la strada costiera tra le città di Sirte e Misurata ai viaggiatori civili solo dopo una seria valutazione della situazione sul campo. Lo ha dichiarato ad “Agenzia Nova”, Mukhtar al Qanas, membro del Comitato militare misto 5+5 di Tripoli, nell’ambito della riunione organizzata oggi a Sirte in merito alla riapertura dell’arteria stradale che collega le città della costa libica ai civili. Al Qanas ha sottolineato che il Comitato militare, che riunisce cinque esponenti delle forze militari della Tripolitania e cinque legati all’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), ha visitato la strada costiera, valutandone le condizioni per la futura apertura ai civili, almeno per il tratto che collega Sirte a Misurata. I dieci membri del Comitato militare misto 5+5 sono giunti questa mattina a Sirte, snodo fondamentale lungo l'arteria stradale che percorre la costa libica, con lo scopo di decidere i termini per l'apertura della strada costiera ai passeggeri prevedendo la presenza di pattuglie mobili delle forze di sicurezza in grado di garantire un passaggio sicuro ai veicoli civili. (segue) (Lit)