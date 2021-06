Libia: membro Comitato militare 5+5 a “Nova”, date disposizioni per riaprire strada costiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'apertura della strada costiera è un passo fondamentale nell’attuazione dell’accordo del cessate il fuoco raggiunto a Ginevra il 23 ottobre 2020 sotto gli auspici delle Nazioni Unite. La strada in questione era stata disseminata di ordigni e mine che ne avevano comportato la chiusura per motivi di sicurezza. Secondo quanto appreso da “Nova”, tuttavia, i residuati bellici sarebbero stati rimossi da tempo e la questione della riapertura sarebbe diventata meramente politica. L’apertura della strada costiera potrebbe essere il primo passo per consentire lo spiegamento di osservatori Onu a Sirte e il graduale ritiro delle forze e dei mercenari stranieri dal territorio libico. Non solo. La riapertura rappresenterebbe un segnale positivo in vista della seconda Conferenza internazionale di Berlino, prevista il prossimo 23 ottobre nella capitale tedesca al livello di ministri degli Esteri. (Lit)