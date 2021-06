Multiservizi: Comitato lavoratori, nostra protesta proseguirà ad oltranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del comitato lavoratori Roma Multiservizi Franco Gaetani dichiara che l'incontro avuto oggi pomeriggio dopo il presidio organizzato sotto il dipartimento scuola con l'assessore Mammì "non ha prodotto ancora i risultati sperati, primo tra tutti il ritiro della gara ponte del global service come richiesto dallrle organizzazioni sindacali tutte e dai lavoratori". "Anzi ci è stato purtroppo ribadito - aggiunge - che non si intende procedere in questo senso nonostante il ritiro della gara ponte sia l'unica soluzione per salvagudare i lavoratori. La nostra protesta proseguirà ad oltranza nei prossimi giorni. Vogliamo risposte certe e garanzie immediate sul nostro futuro non si puó continuare così lo esigiamo noi lavoratori e ancor di più le nostre famiglie". (Com)