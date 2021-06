Sanità: Parente (Iv), a causa dell’ epidemia rischiamo carenza di farmaci emoderivati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell’epidemia rischiamo di avere una carenza di farmaci emoderivati, che sono salvavita e insostituibili. Lo afferma la senatrice di Italia viva Annamaria Parente, presidente della commissione igiene e sanità a Palazzo Madama, intervenendo alla tavola rotonda organizzata da Farmindustria “Quale futuro per l’accesso dei pazienti ai plasmaderivati?". "Il nostro Paese adotta un modello pubblico di raccolta del plasma, basato sulla donazione volontaria non remunerata. Per questo bisogna incentivare la cultura del dono e promuovere campagne di sensibilizzazione arrivando a tutte le fasce della popolazione, soprattutto con unità mobili che potrebbero raggiungere i giovani. E' necessario dal punto di vista programmatorio un Piano di sicurezza nazionale con un meccanismo di monitoraggio delle scorte idoneo a scongiurare possibili situazioni di carenze che danneggerebbero in modo irreversibile la continuità terapeutica dei pazienti, oltre che problematiche per le aziende. Garantire l’accesso a terapie di emoderivati rappresenta un obiettivo di sanità pubblica prioritario", conclude. (Com)