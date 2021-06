© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra i tanti incontri di oggi è stato bello salutare due medici in pensione che hanno scelto di lavorare come volontari nei nostri hub. È con l’impegno di persone come loro che si può aprire una nuova stagione. Grazie, grazie, grazie". Lo scrive su Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza. (Rin)