Germania-Italia: Draghi, crisi sanitaria ha reso rapporti ancora più saldi

- La crisi sanitaria ha contribuito a rendere i legami tra Italia e Germania ancora più saldi. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Berlino con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, al termine del loro incontro. "Voglio ricordare l'aiuto offerto durante la prima ondata della pandemia con il trasporto di pazienti italiani affetti da Covid in ospedali tedeschi e anche il sostegno decisivo della cancelliera nel lancio del Next Generation Eu", ha aggiunto Draghi.(Geb)