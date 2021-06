Regionali Calabria: Fratoianni (Si), Spirlì elogia fascismo, centrodestra lo caccerà?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immagino che domani Tajani, Meloni e Salvini a Lamezia annunceranno la cacciata dalla loro coalizione per le prossime elezioni regionali di un tale che elogia Mussolini e il regime fascista, infarcendo le sue farneticanti parole di bufale, di falsità storiche, di pregiudizi, di ignoranza". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, dopo le parole del presidente della regione Calabria di oggi. "Se questo non accadrà - conclude Fratoianni - significa che in Italia abbiamo una classe politica di destra che è nostalgica del fascismo, e questa non è una buona cosa per il Paese e neanche per gli elettori democratici di destra del nostro Paese".(Com)