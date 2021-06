Governo: Draghi, impegno per rendere Italia più competitiva e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano è impegnato in riforme di sistema che rendano l'Italia ancora più competitiva "ma anche più equa e sostenibile". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa a Berlino con la cancelliera tedesca, Angela Merkel, al termine del loro incontro. "Questo è l'impegno di questo governo che continuerà nei mesi a venire", ha aggiunto Draghi, secondo cui "per avere un'Europa ancora più forte occorre aver un'Italia ancora più forte" e "in questo senso il governo è pienamente impegnato".(Geb)